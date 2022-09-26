Новости часа: на "Госуслугах" откроют форму для получения отсрочки IT-специалистами

Минцифры 27 сентября откроет на "Госуслугах" форму для получения отсрочки IT-специалистами.

Для отсрочки от мобилизации сотрудники IT-компаний должны иметь высшее образование, заявил глава Минцифры.

Сотрудники из отраслей разработки игр и кибербезопасности могут претендовать на отсрочку от мобилизации, сообщило Минцифры.