Новости часа: Эдвард Сноуден получил российское гражданство

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Эдвард Сноуден получил российское гражданство. Подписан указ президента РФ.

Под Сергиевым Посадом обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. В Мособлпожспасе сообщили, что вес бомбы – 250 килограмм.

Снижение средней цены товаров, ввезенных по параллельному импорту, достигает 50%. Об этом рассказали в ФАС.