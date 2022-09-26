Спрос на услуги нотариусов вырос после объявления частичной мобилизации

После объявления частичной мобилизации спрос на услуги нотариусов вырос в разы. Мужчины идут за генеральными доверенностями, чтобы в их отсутствие родственники могли распоряжаться имуществом.

В Федеральной нотариальной палате призывникам уже пообещали льготы и обслуживание без очереди. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.