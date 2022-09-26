Новости часа: правительство даст соцгарантии семьям мобилизованных с детьми до 14 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство даст дополнительные соцгарантии семьям мобилизованных с детьми до 14 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Мобилизованные россияне будут получать от 135 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказал военный комиссар Московской области.

Россиян, призванных по частичной мобилизации, не будут освобождать от уплаты алиментов с довольствия и страховых выплат. Об этом сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от партии "Единая Россия" Татьяна Буцкая.