Облачная погода сохранится в столице до конца недели

В Москве погодных катаклизмов не ожидается. Облачная погода сохранится до конца недели. Каждый день будет идти небольшой дождь.

К пятнице, 30 сентября, возможно заметное потепление. По прогнозам синоптиков, температура может подняться до 17 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.