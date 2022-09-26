Депутаты попросили дать отсрочку от частичной мобилизации студентам частных вузов. Как заявили в комитете Госдумы по молодежной политике, обращение в Минобороны и Минобрнауки уже направлено.

Сейчас от призыва освобождаются те, кто учится в государственных учреждениях на очном и очно-заочном отделениях. Кто еще может претендовать на отсрочку? Какие документы необходимо предоставить? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.