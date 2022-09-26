Новости часа: временный пункт мобилизации начал работу в Музее Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Временный пункт для частичной мобилизации открыли в Музее Москвы.

Работники на испытательном сроке имеют право на приостановку договора по мобилизации и его возобновление на прежним условиях. Об этом сообщили в Минтруде.

Мобилизованных в расположении воинской части обеспечивают трехразовым горячим питанием и пайками. Об этом рассказали на сайте "Объясняем.рф".