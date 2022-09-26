Новости часа: мобилизованные смогут пользоваться услугами нотариуса на льготных условиях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мобилизованные могут пользоваться услугами нотариуса на льготных условиях. Об этом заявила Федеральная нотариальная палата.

Мобилизованные россияне будут получать от 135 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил военный комиссар Московской области Алексей Астахов.

Мобилизованных в Подмосковье обеспечат дополнительным снаряжением. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.