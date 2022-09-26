Мобилизованные россияне будут получать от 135 тысяч рублей – Астахов

Мобилизованные россияне будут получать от 135 тысяч рублей. Об этом сообщил военный комиссар Московской области Алексей Астахов. Он подчеркнул, что речь идет о ежемесячном денежном довольствии, которое соответствует званию и должности.

Также предусмотрены надбавки, связанные с условиями службы, и страховые выплаты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.