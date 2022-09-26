Новости часа: мобилизованные могут взять с собой элементы экипировки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мобилизованные могут взять с собой элементы экипировки, но Минобороны рекомендует брать только самое необходимое. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".

Временный пункт для частичной мобилизации открыли в Музее Москвы.

Кабмин уточнит список профессий на досрочное назначение пенсий при мобилизации. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Кабмин готовит дополнительные меры поддержки мобилизованных. Рабочие места за ними сохранят, заявил Михаил Мишустин.