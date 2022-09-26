Новости часа: временный пункт мобилизации начал работу в Музее Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Временный пункт мобилизации начал работу в Музее Москвы.

Мобилизованные россияне будут получать трехразовое горячее питание и пайки. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".

Кабмин готовит дополнительные меры поддержки мобилизованных. Рабочие места за ними сохранят, заявил Михаил Мишустин.