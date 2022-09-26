Новости часа: более 100 типовых вопросов о частичной мобилизации собрали на горячей линии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 типовых вопросов о частичной мобилизации собрали на горячей линии, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Кабмин уточнит список профессий на досрочное назначение пенсий при мобилизации, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Также она прокомментировала, что работодатели должны полностью выплатить деньги мобилизованным работникам к моменту приостановки трудового договора.

В Подмосковье предусмотрят выплаты для задействованных в обеспечении мобилизации. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.