"Если не возьмут – разочаруюсь": добровольцы приходят в пункты мобилизации в Москве

Временный пункт мобилизации начал работу в Музее Москвы. Там проводится мобилизация жителей Центрального административного округа.

Временный пункт мобилизации сведен из трех военных комиссариатов: Тверского, Замоскворецкого и Красносельского. В него приходят не только призывники, но и добровольцы.

"Понимаю, какая помощь нужна людям. Испытываю огромную надежду, что меня заберут, потому что я так хочу. Если меня не возьмут, то я разочаруюсь", – рассказал молодой человек, изъявивший желание отправиться в Донбасс.

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