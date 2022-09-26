60% месячной нормы осадков выпало в столице за выходные

В выходные, 24 и 25 сентября, в столице выпало 60% от месячной нормы осадков. Об этом сообщили синоптики.

В городе по-прежнему холодно и сыро. И судя по прогнозам, зонты будут нужны всю неделю. Потепление, хоть и ненадолго, придет в Москву. По словам синоптиков, в конце недели воздух может прогреться до 16 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.