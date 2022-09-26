Новости часа: мобилизованные работники получат право досрочно выйти на пенсию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мобилизованные работники получат право досрочно выйти на пенсию, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Также она прокомментировала, что правительство РФ даст дополнительные соцгарантии семьям мобилизованных с детьми до 14 лет.

Срочный трудовой договор и испытательный срок будут приостановлены в случае мобилизации сотрудника. Об этом сообщили в Минтруде.