Синоптики сообщили о пасмурной погоде в Москве 26 сентября

Синоптики обещали в столице 26 сентября сырую и облачную погоду. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях города.

Например, все небо заволокло тучами в центре города, на Красной площади. Пасмурная погода наблюдается во всех частях города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.