Нотариусы предложат льготы мобилизованным – СМИ

Нотариусы предложат льготы мобилизованным, также у них есть возможность оформить все необходимые документы вне очереди. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Федеральную нотариальную палату.

В столице запись закрыта на несколько дней вперед. Чаще всего за генеральными доверенностями обращаются мужчины призывного возраста, чтобы в их отсутствие родственники могли распоряжаться имуществом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.