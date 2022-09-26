Студенты колледжей и вузов не будут призываться по частичной мобилизации

Студентов колледжей и вузов не будут призывать. Согласно указу президента, от частичной мобилизации освободили тех, кто учится очно и очно-заочно в государственных вузах. Заочники могут быть мобилизованы.

А могут ли призвать студентов частных вузов? Каких специалистов не коснется частичная мобилизации? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.