Под частичную мобилизацию в РФ подпадают стрелки, танкисты и артиллеристы

В первую очередь по частичной мобилизации в армию призывают людей с определенными воинскими специальностями. Это стрелки, танкисты и артиллеристы. Также в войсках РФ нужны водители и механики-водители.

Речь идет о тех, кто как минимум прошел срочную службу. А в приоритете – люди с опытом участия в боевых действиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.