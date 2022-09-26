Студентов государственных вузов освободят от частичной мобилизации

Студентов колледжей и вузов призывать не будут. Согласно указу президента, от частичной мобилизации освобождаются те, кто учатся очно и очно-заочно в государственных вузах. Заочники могут быть мобилизованы.

А могут ли призывать студентов частных вузов? И каких специалистов вообще не коснется частичная мобилизации? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.