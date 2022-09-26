Температура в столице составит 11 градусов 26 сентября

В Москву возвращается тепло. 26 сентября температура поднимется до 11 градусов. Вероятность осадков сохранится.

Ветер западный, умеренный. Порывы могут достигать шести метров в секунду. Потепление продлится до конца сентября. За эти дни в столице выпадет около пятой части месячной нормы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.