Правительство России утвердило ускоренное повышение МРОТ

Российское правительство одобрило ускоренное повышение МРОТ в ближайшие два года. В 2023 году минимальный размер оплаты труда будет почти 16 300 рублей, пока он меньше 14 тысяч рублей.

Прожиточный минимум в 2023 году станет 14 400 рублей. Традиционно суммы индексируют 1 января, но из-за высокой инфляции в 2022 году решили провести повышении ставок поэтапно. Это позволит поддержать доходы граждан с учетом роста цен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.