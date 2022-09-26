Росстат назвал среднюю зарплату в Москве

07:30
Столица заняла пятое место в рейтинге регионов России с самыми высокими зарплатами. В Москве средний доход составил 123 тысячи рублей. Это данные Росстата.
На первом месте оказалась Чукотка. Там средний уровень зарплат составил 139 тысяч рублей. Среди лидеров по зарплатам – Ямало-Ненецкий автономный округ и Камчатка. Высокий доход жителей северных регионов обусловлен тем, что там находятся крупнейшие компании, которые приносят в бюджет страны основную прибыль за счет нефти, газа и золота.
Нижние строчки рейтинга заняли Ингушетия, Дагестан и Карачаево-Черкесия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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