Росстат назвал среднюю зарплату в Москве

Столица заняла пятое место в рейтинге регионов России с самыми высокими зарплатами. В Москве средний доход составил 123 тысячи рублей. Это данные Росстата.

На первом месте оказалась Чукотка. Там средний уровень зарплат составил 139 тысяч рублей. Среди лидеров по зарплатам – Ямало-Ненецкий автономный округ и Камчатка. Высокий доход жителей северных регионов обусловлен тем, что там находятся крупнейшие компании, которые приносят в бюджет страны основную прибыль за счет нефти, газа и золота.

Нижние строчки рейтинга заняли Ингушетия, Дагестан и Карачаево-Черкесия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.