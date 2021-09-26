В офисе "Мои документы" в Коммунарке теперь можно зарегистрировать недвижимость

В центре госуслуг в Коммунарке появился новый сервис – теперь там можно зарегистрировать право на недвижимость или поставить на кадастровый учет.

Ранее такая услуга была доступна только в центре на ВДНХ. А все остальные офисы "Мои документы" только принимали заявления и пересылали их в Росреестр. На это уходило много времени. Теперь все желающие могут пройти регистрацию на прямую. В Коммунарке это доступно физическим лицам по предварительной записи на портале mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

