Экстренное предупреждение объявлено в столичном регионе из-за сильного ветра. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение Гидрометцентра действует до 20:00. Тем не менее, золотая осень близко. После затянувшихся дождей метеорологи обещают много солнца на грядущей неделе. Уже в понедельник в город должен прийти антициклон, который разгонит тучи над столицей. На понедельник в прогнозе пока небольшие дожди. Со вторника должна установиться сухая и солнечная погода. При этом на сильное потепление советуют не рассчитывать. Воздух прогреется максимум до плюс 15 градусов.

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