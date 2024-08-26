Более 300 тонн гуманитарной помощи доставили из Москвы в Курскую область

Более 300 тонн гуманитарной помощи доставили из столицы в Курскую область. В Москве все необходимое для жителей приграничья собирают ежедневно: партии груза волонтеры отправляют сразу по мере поступления вещей.

Боевые действия в регионе продолжаются непрерывно, как и эвакуация населения. Всего из девяти районов Курской области вывезли свыше 114 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

