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26 августа, 23:55

Общество

Телеканал Москва 24 стал победителем Национальной премии "Золотой луч"

Телеканал Москва 24 стал победителем Национальной премии "Золотой луч"

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Телеканал Москва 24 стал победителем Национальной премии "Золотой луч" сразу в трех номинациях. Церемония награждения прошла в рамках Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей. Всего было 26 номинаций. В числе прочих, телеканал получил приз за лучшее оформление.

В номинации "Лучший ведущий" жюри присудило награду Станиславу Кулику, также высокую оценку получил проект "Сортировочная".

Премию учредили в 2009 году. Состав номинаций каждый год определяет организационный комитет премии. А за победителей голосуют отечественные журналисты и общественные деятели, которые входят в жюри.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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