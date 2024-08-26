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26 августа, 17:15

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Роспотребнадзор рекомендует усилить меры по выявлению граждан с симптомами оспы обезьян

Роспотребнадзор рекомендует усилить меры по выявлению граждан с симптомами оспы обезьян

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Роспотребнадзор рекомендует усилить меры по выявлению на границе граждан с симптомами оспы обезьян. Будут проверять граждан, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, для недопущения ухудшения ситуации с распространением вируса в РФ.

К эпидемически неблагополучным по оспе обезьян странам относятся Бенин, Камерун, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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