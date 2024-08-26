Последняя неделя лета в Москве будет по-июльски жаркой. Воздух прогреется до 28–30 градусов. При этом существенных осадков не ожидается. В жару пассажирам городского транспорта будут бесплатно раздавать воду, сообщили в столичном Дептрансе.

Такие погодные условия связаны с мощным антициклоном, который накроет центр Европейской России. Из-за антициклона также будет наблюдаться малооблачное или безоблачное небо, поэтому солнечные лучи будут достигать поверхности земли без проблем, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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