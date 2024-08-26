Синоптик спрогнозировал аномальную для августа жару в столице

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что аномальная для августа жара сохранится в столице до конца месяца. Так, в течение 26 августа в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности из-за зноя. По прогнозам, столбики термометров могут добраться до 30 градусов.

Надолго ли жаркая погода задержится в городе и как такие температуры влияют на жителей столичного региона и на животных? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

