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26 августа, 14:45

Общество

Синоптик спрогнозировал аномальную для августа жару в столице

Синоптик спрогнозировал аномальную для августа жару в столице

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что аномальная для августа жара сохранится в столице до конца месяца. Так, в течение 26 августа в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности из-за зноя. По прогнозам, столбики термометров могут добраться до 30 градусов.

Надолго ли жаркая погода задержится в городе и как такие температуры влияют на жителей столичного региона и на животных? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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