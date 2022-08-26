В Москве 1 сентября двери откроют 28 новых учебных заведений

В Москве 1 сентября свои двери откроют 28 новых учебных заведений. Это 11 школ и 17 детских садов. Среди них и учебное здание для старшеклассников в Кунцеве. Его построили на территории школы №64 на Партизанской улице. Четырехэтажное здание возвели по индивидуальному проекту, и сейчас в нем есть все необходимое для обучения.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.