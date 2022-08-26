В России приостановили выдачу загранпаспортов на 10 лет

В России прекращают выдавать загранпаспорта на 10 лет. Сообщение об этом появилось на сайте консульского информационного портала МИДа. В нем отмечается, что мера временная. При этом паспорта сроком действия 5 лет продолжат выдавать без изменений.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.