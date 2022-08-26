Московская жара бьет рекорды. Специалисты центра "Фобос" уже сообщили, что воздух 26 августа прогрелся до плюс 30,3 градусов. Впереди – жаркие выходные.

Кардиолог-терапевт прокомментировала, как спасаться от зноя без вреда для здоровья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24