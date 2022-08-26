Врачи порекомендовали обратить внимание на питание детей в жаркую погоду

Врачи порекомендовали с особым вниманием в жаркую погоду отнестись к детям и их самочувствию. Также важно обратить внимание на питание малышей.

В Москве работают комнаты прохлады в центрах "Московского долголетия" и социального обслуживания. Это более 160 помещений во всех районах столицы. В комнатах есть кондиционеры и кулеры с питьевой водой. А если вдруг станет плохо, там можно обратиться за первой медицинской помощью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24