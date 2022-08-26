Специалисты центра погоды "Фобос" рассказали о температуре в выходные

Московская жара побила рекорды. Об этом сообщили специалисты центра погоды "Фобос".

Впереди москвичей ждут такие же жаркие выходные. По прогнозам синоптиков, температура может подняться до 34 градусов. А вот запах гари от лесных пожаров в Рязанской области продолжает ощущаться в некоторых районах Москвы. Уже на следующей неделе в столице ожидается сильный ветер. Он развеет смог от лесных пожаров.

По прогнозам синоптиков, с 26 по 29 августа местами в Москве сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. В связи с жаркой погодой главное управление МЧС по Москве порекомендовало соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.