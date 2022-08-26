Всего несколько дней жары осталось в Москве, но переносится она сложно. Жители столицы прислали данные термометров за своими окнами. Вполне терпимая погода в ТиНАО – там 32,4 градуса.

А чтобы почувствовать разницу, стоит обратиться внимание на данные с Кленового бульвара, где на солнце 45 градусов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.