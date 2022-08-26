Московская жара побила рекорды в конце августа

Московская жара побила рекорды. Специалисты центра "Фобос" сообщили, что в 11:00 воздух прогрелся до 30,3 градуса. И температура продолжила расти.

Самое большое значение 26 августа столбик термометра показал в 1938 году – тогда воздух прогрелся до 35 градусов в столице. Впереди москвичей ждут такие же жаркие выходные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.