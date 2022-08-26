Температура в Москве побила рекорд 53-летней давности

Температура в Москве 26 августа побила рекорд 53-летней давности. Телезрители прислали фото и видео своих оконных градусников в разных районах города. Например, в районе Косино-Ухтомский – 39 градусов за окном, а на Коломенской – 45 на солнце.

Очень жарко и в центре города. В Московском зоопарке волки спасаются от жары неспешным купанием. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.