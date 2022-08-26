Запах гари продолжил ощущаться в некоторых районах Москвы

В некоторых районах Москвы продолжает ощущаться запах гари от лесных пожаров в Рязанской области. По данным РИА Новости, на северо-востоке и севере некоторые районы затянуло дымкой. На западе и юго-западе гари не чувствуется.

Как сообщают метеорологи, запах гари не опасен для здоровья, превышений вредных веществ в воздухе не зафиксировано. На следующей неделе в столице ожидается сильный ветер. Он будет способствовать исчезновению смога. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.