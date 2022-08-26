Новости последнего часа: температурный рекорд 1969 года побит в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Температурный рекорд 1969 года побит в Москве. Температура уже поднялась до 30,3 градуса, прокомментировали в Гидрометцентре.

Последнее десятилетие в Москве отмечают позитивную демографическую динамику. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сингапур снял ковидные ограничения на въезд для невакцинированных путешественников, сообщили власти страны.