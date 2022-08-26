26 августа в Москве стало самым жарким днем с 1969 года

Московская жара 26 августа побила рекорд 1969 года. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Воздух на главной метеостанции на ВДНХ к 11:00 прогрелся до 30,3 градуса. 26 августа 1996 года температура воздуха достигла 28,9 градуса тепла.

Абсолютный рекорд по температуре воздуха за всю историю метеонаблюдений был зафиксирован 26 августа 1938 года. Тогда столбик термометра показал 35,3 градуса выше нуля. По словам синоптиков, 26 августа 2022 года этот рекорд не будет побит.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что аномальная жара в августе практически догнала температурные показатели лета 2010 года. Он отметил, что предстоящие выходные станут последними жаркими в текущем месяце. Температура воздуха ночью достигнет 12–17 градусов.