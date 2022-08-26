Новости последнего часа: в Москве 26 августа обещают температуру до 35 градусов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве 26 августа обещают до 35 градусов жары. Синоптики ожидают новый температурный рекорд.

Продажи туров по России выросли вдвое с момента старта акции с кешбэком. Об этом заявили в АТОР.

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 4 сентября. Об этом сообщила Росавиация.