Жара в Москве может побить рекорд 70-летней давности

Московская жара пошла на рекорд. Об этом рассказали в центре погоды "Фобос".

27 августа погода может перешагнуть температурные значения 70-летней давности. Тогда метеостанция на ВДНХ зафиксировала прогрев воздуха до 35 градусов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.