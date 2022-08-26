В ГД допустили введение COVID-мер в школах из-за роста заболеваемости

В России могут изменить формат линеек 1 сентября. Опять из-за коронавируса. Об этом заявили в комитете Госдумы по охране здоровья.

Региональные власти вправе будут отменить торжественное проведение Дня знаний. А если число заболевших продолжит расти по стране, то не исключено, что российских школьников вновь переведут на дистанционный формат обучения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.