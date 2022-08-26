Очевидцы показали кадры очереди на станции метро "Комсомольская" в час пик

Утром 26 августа началось с очередей на станции метро "Комсомольская". Очевидцы рассказали, что причина была в не работающих турникетах. Не все они были доступны в час пик.

В Дептрансе напомнили, что в центральной зоне вестибюля со стороны Ярославского вокзала идет плановый ремонт, часть турникетов, действительно, недоступна. Пассажиров просят пользоваться другими входами на станцию

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