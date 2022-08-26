ФНС сократила срок рассмотрения заявлений по налоговому вычету до 12 дней

Вычет за покупку жилья теперь можно получить быстрее. Время проверки деклараций уменьшилось с трех месяцев до 12 дней. Это удалось сделать благодаря реализованным ФНС технологиям.

По словам главы ведомства Даниила Егорова, в службе посчитали важным как можно быстрее давать вычеты россиянам по подоходному налогу. По сравнению с 2021 годом жители страны фактически получили почти 80% таких вычетов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.