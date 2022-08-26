Сотрудник посольства США разгуливал по Москве в нетрезвом виде

Камеры наблюдения сняли, как, предположительно, охранник посольства США в Москве отчаянно пытается добраться до места работы. Судя по кадрам, мужчина был нетрезв. По пути американец упал, испачкав рубашку.

Свою помощь предложили полицейские, но тот гордо отказался. И продолжил шаткой походкой путь. Кадры пьяной прогулки очень быстро разлетелись по Сети и даже дошли до МИД РФ. В ведомстве заметили, что Госдеп должен доплачивать сотрудникам посольства за тяжелые условия работы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.