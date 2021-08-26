Основательница мусульманского поселения в Подмосковье рассказала о жизни в нем

Автор и основательница проекта халяльного поселка под Москвой Амина Шабанова опубликовала видео с места будущего поселения.

Пока там чистое поле, но застройщик уже начал прокладку дорог. И уже есть устав поселка – документ, который вызвал много споров. Там прописаны мусульманские запреты на распитие алкоголя и разведение свиней, а также особые требования к одежде.

При этом основательница поселка утверждает, что община будет открыта для людей разных конфессий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.