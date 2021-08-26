Проект о запрете треш-стримов планируют внести в Госдуму осенью

16:15
Проект о запрете треш-стримов планируют внести в Госдуму уже осенью. Количество таких каналов растет, как и число пострадавших от действий блогеров.
Две громкие истории в нашей стране уже довели до суда. Блогер Mellstroy, Андрей Бурим, получил полгода исправительных работ за то, что во время своего стрима избил девушку. Дело завели по статье побои, но сам осужденный считает, что это было хулиганством. Апелляцию суд рассмотрит 13 сентября.
Стример Reeflay, Станислав Решетняк, отправился в колонию строгого режима. Во время трансляции он избил беременную девушку и выставил из дома зимой. Через 10 минут выяснилось, что она потеряла сознание, а затем умерла. За всем происходящим сотни зрителей наблюдали в прямом эфире. Стример забыл отключить трансляцию. Врачи заявили, что у погибшей была черепно-мозговая травма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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