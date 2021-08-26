В Москве за сутки выявили 1 712 новых случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 1 712 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб. Выздоровели за это время 2 463 человека.

Уже почти 215 миллионов человек заразились коронавирусом с начала пандемии. По данным ВОЗ, в настоящее время ситуация стабилизируется, новых вспышек мало.

На изоляции с положительным тестом находятся 18 миллионов, в тяжелом и критическом состоянии – 113 тысяч пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.